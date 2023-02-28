FIFA yılın en iyi futbolcusu ve en iyi ilk 11'i açıklandı: Kadroda büyük sürpriz!
FIFA tarafından her yıl düzenlenen En İyiler Ödül töreni dün akşam Paris'te gerçekleşti. Törende, FIFA en iyi futbolcu ve FIFA en iyi 11'i açıklandı. İlk 11'de Cristiano Ronaldo'nun yer alıp almayacağı merak konusu olmuştu.
FIFA tarafından her yıl düzenlenen FIFA The Best ödül töreni, dün akşam gerçekleştirildi. En iyilerde adaylar açıklanmıştı. Futbol camiasına damga vuran dünyaca ünlü futbolcular ve teknik hocalar ödüllerin sahibi oldu.
2022 FIFA En İyiler (The Best) ödül töreni Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlendi.
Düzenlenen organizasyonda yılın en iyileri ödüllerini aldı.
FIFA Yılın En İyi Kalecisi Ödülü, Emiliano Martinez'in oldu.