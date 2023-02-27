Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Ziya Şengül son yolculuğuna uğurlandı

Türk futbolunun ve Fenerbahçe’nin simge isimlerinden 79 yaşında hayatını kaybeden Ziya Şengül, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve 2 gün önce yoğun bakıma alındığı hastanede dün öğleden sonra yaşamını yitiren efsane ismin cenazesine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Galatasaray eski başkanlarından Adnan Polat, Fenerbahçeli eski futbolcu Oğuz Çetin, Teknik Direktör Mustafa Denizli ve merhumun yakınları katıldı.

Levent Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ziya Şengül’ün naaşı Aşiyan Mezarlığı’na defnedildi.