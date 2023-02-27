Farioli istifa etmişti: Alanyaspor'da Ersun Yanal sesleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Francesco Farioli, Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçının ardından istifa etti.

Alanyaspor'da, Farioli’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna ise deneyimli isim Ersun Yanal’ın geleceği ifade edildi.

Sports Digitale’den hasan Hüseyin Alimoğlu, Farioli ile Ersun Yanal’ın bir araya geldiğini, saat 18.00’de basın toplantısı düzenleneceğini ifade etti. Alimoğlu, “Farioli ile Ersun Yanal şu anda yemek yiyor. Saat 18.00’de basın toplantısı düzenlenecek. Ersun Yanal ile Farioli basın toplantısına beraber çıkabilir. Anlaşma 1.5 + 1 yıllık” dedi.