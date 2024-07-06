Beşiktaş, Skor Üretemedi!

Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'la karşılaştı. Karşılaşmadan Beşiktaş, skor üretemeden ayrıldı.

Son Güncelleme:
Beşiktaş, Skor Üretemedi!

Beşiktaş, yeni sezon öncesi Nevzat Demir Tesisleri'nde Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'la karşılaştı.

Yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk maçına çıkan Beşiktaş, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ-ÜMRANİYESPOR KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Beşiktaş maça; Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emrecan Uzunhan, Onur Bulut, Al Musrati, Alexander Chamberlain, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Emrecan Bulut ilk on biriyle başladı.

Beşiktaş, Skor Üretemedi! - Resim : 1

Emre Kaya, Salih Uçan, Milot Rashica, Kerem Atakan Kesgin, Yakup Arda Kılıç, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Ajdin Hasic, Francisco Montero, Jackson Muleka, Kartal Kayra Yılmaz, Efe Can, Jean Onana, Serkan Emrecan Terzi, Arda Berk Özüarap maça yedek başladı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz geçen maçta Beşiktaş, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ, 13 TEMMUZ'DA ZAGREP İLE OYNAYACAK

Öte yandan Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçını 13 Temmuz'da Dinamo Zagreb ile oynayacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Beşiktaş
Son Güncelleme:
Merih Demiral'ın Adını Uyuşturucu Haplarla Yazdılar Polisten Merih Demiral Operasyonu
Milli Atlet Tuğsuz'dan Büyük Başarı: Olimpiyat Kotası Aldı Milli Atlet Tuğsuz'dan Büyük Başarı
Başkalarının Başarısını Çekemeyen En Kıskanç 4 Burç! Gerçekten Çok Kurnazlar... Başkalarının Başarısını Çekemeyen En Kıskanç 4 Burç! Gerçekten Çok Kurnazlar...
Bu Terapi Binlerce Arının Üzerine Yatarak Yapılıyor! Yabancı Turistlerin İlgi Odağı Oldu Bu Terapi Binlerce Arının Üzerine Yatarak Yapılıyor!
ÇOK OKUNANLAR
23 Akademisyeni İşten Attılar: 'Son İş Gününüz...' 23 Akademisyeni İşten Attılar
Ekrem İmamoğlu'ndan İlk 'Bozkurt' Yorumu Ekrem İmamoğlu'ndan İlk 'Bozkurt' Yorumu
CHP'li Belediyeler Harekete Geçti, 'Emekli Halk Kart' Uygulamasının Detayları Belli Oldu! 'Emekli Halk Kart' Uygulamasının Detayları Belli Oldu
Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Gazetecileri Tehdit Etmişti: Paylaşımını Sildi Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı'ndan Geri Adım
AKP Kanadı Tarih Verdi: Erken Seçim Olacak Mı? Erken Seçim Olacak Mı?