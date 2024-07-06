Beşiktaş, Skor Üretemedi!
Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'la karşılaştı. Karşılaşmadan Beşiktaş, skor üretemeden ayrıldı.
Beşiktaş, yeni sezon öncesi Nevzat Demir Tesisleri'nde Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'la karşılaştı.
Yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk maçına çıkan Beşiktaş, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
BEŞİKTAŞ-ÜMRANİYESPOR KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR
Beşiktaş maça; Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emrecan Uzunhan, Onur Bulut, Al Musrati, Alexander Chamberlain, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Emrecan Bulut ilk on biriyle başladı.
Emre Kaya, Salih Uçan, Milot Rashica, Kerem Atakan Kesgin, Yakup Arda Kılıç, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Ajdin Hasic, Francisco Montero, Jackson Muleka, Kartal Kayra Yılmaz, Efe Can, Jean Onana, Serkan Emrecan Terzi, Arda Berk Özüarap maça yedek başladı.
Müsabakanın ilk yarısı golsüz geçen maçta Beşiktaş, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.
BEŞİKTAŞ, 13 TEMMUZ'DA ZAGREP İLE OYNAYACAK
Öte yandan Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçını 13 Temmuz'da Dinamo Zagreb ile oynayacak.
Kaynak: Gerçek Gündem