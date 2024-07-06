Milli Atlet Tuğsuz'dan Büyük Başarı: Olimpiyat Kotası Aldı

Dünya Atletizm Federasyonu’nun olimpik sıralamasına göre, milli atlet Eda Tuğsuz, cirit atmada Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota aldı.

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Milli Atlet Tuğsuz'dan Büyük Başarı: Olimpiyat Kotası Aldı

Milli atlet Eda Tuğsuz, cirit atmada Dünya Atletizm Federasyonu’nun olimpik sıralamasına göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota aldı. Tuğsuz’un olimpiyatlara katılma hakkı kazanmasının ardından, Paris’te Türkiye’yi temsil edecek milli atlet sayısı 16’ya çıktı.

Daha önce, olimpiyat barajını geçen sporcuların ardından, Kayhan Özer, Alperen Acet, Necati Er, Özkan Baltacı, Buse Savaşkan, Emel Dereli ve Meryem Bekmez de olimpik sıralama doğrultusunda oyunlara katılma hakkı elde etti.

Meryem Bekmez ve Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüşte bireysel, maraton yürüyüş karışık takımda da ülke kotası alırken, TAF, maraton yürüyüş karışık takım kategorisinde Ayşe Tekdal ile Mazlum Demir'in Paris 2024'e gitmesi kararını aldı.

BAKAN BAK TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yayımladığı mesajla Tuğsuz’u tebrik etti. Bakan Bak, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Atletizm Federasyonunun yaptığı olimpik sıralamaya göre cirit atmada Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazanan milli atletimiz Eda Tuğsuz'u kutluyorum. Böylelikle atletizmde ülkemizi temsil edecek milli atlet sayısı 16'ya yükselmiş oldu. Milli sporcumuz Eda'nın elde ettiği sonuçta emeği olanlara teşekkür ediyorum. Eda Tuğsuz'a ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."


Kaynak: AA

Etiketler
2024 Paris Olimpiyatları Osman Aşkın Bak
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