Açıklama Geldi: Cristiano Ronaldo Bırakıyor Mu?

EURO 2024’ün çeyrek final mücadelesinde Fransa’ya penaltı atışları sonucunda 5-3 yenilen Portekiz turnuvaya veda etti. Portekiz’in vedasının ardından, turnuvada gol atma başarısı gösteremeden ayrılan Cristiano Ronaldo’nun geleceği ile sorular ortaya çıktı.

Portekiz formasıyla 212. resmi maçına çıkan 39 yaşındaki Ronaldo, ülkesi adına attığı 130 gol ile uluslararası futbolda açık ara en çok gol atan oyuncu konumunda yer alırken, milli takımdaki geleceği belirsizliğini korudu.

Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez, Ronaldo’nun geleceğine ilişkin sorulan soruya verdiği yanıtta, "Maçtan sonra bu konuda konuşmak için çok erken, bireysel bir karar verilmedi” ifadelerini kullandı.

Ronaldo kariyerinde ilk kez, büyük bir turnuvada gol atma başarısı gösteremedi.