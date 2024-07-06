Türkiye'nin Dev Maçtaki 11'i Büyük Ölçüde Netleşti: Montella Onlara Şans Verecek

Türkiye'nin EURO 2024'te Hollanda karşısındaki ilk 11'inin büyük ölçüde netleştiği öğrenildi. Karılaşmada, UEFA'nın tartışmalı bir şekilde ceza verdiği Merih Demiral'ın yanı sıra, İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü forma giyemeyecek.

Son Güncelleme:
Türkiye'nin Dev Maçtaki 11'i Büyük Ölçüde Netleşti: Montella Onlara Şans Verecek

EURO 2024’te son 16 turunda Avusturya’yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu akşam Hollanda’nın karşısına çıkacak. Karşılaşma öncesinde gelen son bilgilere göre ise, teknik direktör Vincenzo Montella’nın dev karşılaşmada şans vereceği isimler büyük ölçüde netleşti.

Bu akşam saat 22.00’de Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşmada kart cezası bulunan İsmail Yüksek, Orkun Kökçü ve, gol sevincini Bozkurt işaretiyle gol sevinci yaşamasının ardından UEFA’nın tartışmalı bir şekilde 2 maç men cezası verdiği Merih Demiral forma giyemeyecek.

UEFA'dan Merih Demiral'a Ceza!UEFA'dan Merih Demiral'a Ceza!Spor

Gelen bilgilere göre, İtalyan teknik adam karşılaşmada büyük olasılıkla şu isimlere forma verecek:

Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Arda Güler.

Hollanda’da ise forma giymesi muhtemel isimler şöyle:

Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Reijnders, Simons, Malen, Depay, Gakpo.

Etiketler
Merih Demiral Türkiye UEFA Hollanda A Milli Takım
Son Güncelleme:
Şeflerin Sırrıymış; Kek Yaparken Eklenirse Kekin Balon Gibi Kabarmasını Sağlıyor... Şeflerin Sırrıymış; Kek Yaparken Eklenirse Kekin Balon Gibi Kabarmasını Sağlıyor...
Wimbledon'da Sinner, Alcaraz ve Gauff Üst Tura Çıktı Wimbledon'da Sinner, Alcaraz ve Gauff Üst Tura Çıktı
EURO 2024'te Günün Maçları EURO 2024'te Günün Maçları
Başkalarının Başarısını Çekemeyen En Kıskanç 4 Burç! Gerçekten Çok Kurnazlar... Başkalarının Başarısını Çekemeyen En Kıskanç 4 Burç! Gerçekten Çok Kurnazlar...
ÇOK OKUNANLAR
23 Akademisyeni İşten Attılar: 'Son İş Gününüz...' 23 Akademisyeni İşten Attılar
CHP'li Belediyeler Harekete Geçti, 'Emekli Halk Kart' Uygulamasının Detayları Belli Oldu! 'Emekli Halk Kart' Uygulamasının Detayları Belli Oldu
AKP Kanadı Tarih Verdi: Erken Seçim Olacak Mı? Erken Seçim Olacak Mı?
Ekrem İmamoğlu'ndan İlk 'Bozkurt' Yorumu Ekrem İmamoğlu'ndan İlk 'Bozkurt' Yorumu
Meteoroloji'den İstanbul Dahil Çok Sayıda Kente Uyarı Meteoroloji'den İstanbul Dahil Çok Sayıda Kente Uyarı