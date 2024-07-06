Türkiye'nin Dev Maçtaki 11'i Büyük Ölçüde Netleşti: Montella Onlara Şans Verecek

EURO 2024’te son 16 turunda Avusturya’yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu akşam Hollanda’nın karşısına çıkacak. Karşılaşma öncesinde gelen son bilgilere göre ise, teknik direktör Vincenzo Montella’nın dev karşılaşmada şans vereceği isimler büyük ölçüde netleşti.

Bu akşam saat 22.00’de Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşmada kart cezası bulunan İsmail Yüksek, Orkun Kökçü ve, gol sevincini Bozkurt işaretiyle gol sevinci yaşamasının ardından UEFA’nın tartışmalı bir şekilde 2 maç men cezası verdiği Merih Demiral forma giyemeyecek.

Gelen bilgilere göre, İtalyan teknik adam karşılaşmada büyük olasılıkla şu isimlere forma verecek:

Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Arda Güler.

Hollanda’da ise forma giymesi muhtemel isimler şöyle:

Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Reijnders, Simons, Malen, Depay, Gakpo.