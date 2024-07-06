Wimbledon'da Sinner, Alcaraz ve Gauff Üst Tura Çıktı

Wimbledon'un 3. tur karşılaşmalarında sürpriz olmadı. Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ve Coco Gauff rakiplerini eleyerek 4. tura yükseldi.

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Wimbledon'da Sinner, Alcaraz ve Gauff Üst Tura Çıktı

Tenis dünyasının en prestijli 4 turnuvası arasında yer alan Wimbledon’da Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ve Coco Gauff bir üst tura yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim korttaki tek grand slam turnuvası olma özelliği taşıyan Wimbledon’da tek erkeklerin dünya 1 numarası Sinner, üçüncü turda Miomir Kecmanovic ile karşılaştı. Sinner, 1 saat 36 dakika süren müsabakayı 6-1, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 kazanarak rahat bir şekilde.

Wimbledon’un son şampiyonu İspanyol Carlos Alcaraz, ABD'li Frances Tiafoe'yu 3-2 (5-7, 6-2, 4-6, 7-6, 6-2) zorlanarak da olsa adını bir üst tura yazdırdı.

Tek kadınlarda dünya iki numarası ABD'li Coco Gauff, babası Türk olan Büyük Britanyalı Sonay Kartal ile karşılaştı. Gauff, rakibine 6-4 ve 6-0'lık setler sonucunda 2-0 üstünlük kurarak tur atladı.

Kanadalı Bianca Andreescu'yu 2-0 (7-6) yenen İtalyan tenisçi Jasmine Paolini ile Yunan Maria Sakkari'yi aynı skorla (6-2, 6-3) geçen Büyük Britanyalı Emma Raducanu, dördüncü tura yükseldi.

Kaynak: AA

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