TFF Başkanı Büyükekşi'den Yeni Açıklama: 'Yarın Sahada 11 Merih Demiral Olacak'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezaya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının karşısına geçen Büyükekşi'nin açıklamaları şu şekilde:

'CUMHURBAŞKANIMIZ DA KARARIN KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

"Verilen kararı kınıyoruz. Akşama doğru Sayın Cumhurbaşkanımız aradı. O da ne yaptığımızla ilgili benden bilgi aldı. Anlattık. Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde verilen kararın taraflı ve kabul edilemez olduğunu söyledi."

'BİR BATILI DEVLETİN AÇIKLAMASINDAN SONRA SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

"Merih'e verilen cezaya baktığımızda maçın delegesi, raporunda herhangi bir şey yazmamıştır. Bir batılı devletin bakanının açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştır. Bu da ne kadar yanlı olunduğunun belirtisidir. Verilen kararı kınıyoruz."

'EN GÜZEL CEVABI SAHADA VERECEĞİZ'

TFF olarak gerekli girişimleri yaptıklarının ve 27 sayfalık bir savunma hazırladıklarının altını çizen Mehmet Büyükekşi, "Ama gördük ki bir gazeteye daha savunmamız alınmadan bir gün önce karar peşin hükümle verilmiş. 27 sayfalık savunmanın okunması bile saatler alır. İnşallah en güzel cevabı yarın futbolcularımız, Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda en güzel şekilde Hollanda karşısında vereceklerini düşünüyoruz. Tüm Türk milleti şu anda ayağa kalkmış durumda. Hepsini sağduyulu olmaya çağırıyoruz. Buradaki yaşayan Türk vatandaşlarımızın da aynı şekilde sağduyuyla sadece takımımızı desteklemelerini ve dualarını eksik etmemelerini istiyoruz. İnşallah yarın hedefimiz bu turu da geçip, yarı finale kalabilmek. Allah’ın izniyle bunu da başarabilmek için hem teknik ekibimiz hem futbolcularımız hem de 12. güç dediğimiz seyircilerimiz ilave bir motivasyonla gereğini yapacaklardır." şeklinde konuştu.

'SAHADA 11 MERİH DEMİRAL OLACAK'

Merih'in moralini yükseltmeye çalıştıklarını aktaran Büyükekşi, "Tüm Türk milletinin kendisinin arkasında olduğunu, Cumhurbaşkanımızın kendisini desteklediği ve selamlarını söylediğini özellikle belirttim. Kısa bir görüşme oldu. Futbolcumuzun moralini yüksek tutarken, tüm takımın da moralini yüksek tutabilmek istiyoruz. Yarın sahada 11 Merih Demiral olacak. Hepsi Merih Demiral yerine oynayacak. 11 Merih Demiral sahaya çıkacak."

Kaynak: AA