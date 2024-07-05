U17 Milli Takımı, Dünya Kupası'nda Yarı Finale Yükseldi

Türk Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'yı 59-57'yle geçerek yarı finale çıktı.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçı Gvidas Gedvilas, Maripier Malo ve Carlos Velez yönetti.

MİLLİLER MAÇI 59-57 KAZANDI

1. periyotun 16-26, 2. periyotun 35-34, 3. periyotun ise 44-49 tamamlandığı maç 59-57 Türkiye'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

KAAN ONAT 16 SAYI ÜRETTİ

Karşılaşmanın en skorer ismi İspanya’da 20 sayı üreten Gildas Gimenez oldu. 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı’nda ise Kaan Onat 16 sayı ile oynadı.

Yarı finale yükselen U17 Milli Takımı yarı finalde yarın İtalya ile karşı karşıya gelecek.