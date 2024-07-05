Türkiye Maçı Öncesi Hollandalı Dumfries'ten Dikkat Çeken Sözler: 'Bu Maç İçin Ekstra Motivasyona Gerek Yok'

Hollandalı futbolcu Denzel Dumfries, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında yarın Türkiye ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

EURO 2024'te çeyrek final maçına çıkacaklarını ve bunun için ekstra motivasyona gerek duyulmayacağını ifade eden Denzel Dumfries, kendi oyununa odaklanacağını dile getirdi.

'ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORUZ'

Dumfries, "Bu maç için ekstra motivasyona gerek yok. Çeyrek finalden bahsediyoruz, burada bulunmak çok güzel bir şey. Diğer oyuncuların da yok. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Odaklanmalı ve topa sahip olmalıyız. Büyük enerjiyle sahaya çıkmalıyız. Rakibimiz de böyle yapacaktır, beklentimiz bu yönde" diye konuştu.

'KONTROLLÜ GİTMENİZ GEREKİYOR'

Kontrollü oynamaları gerektiğini söyleyen Dumfries, "Bazen coşkuyu siz de paylaşabiliyorsunuz ama kontrollü gitmeniz gerekiyor. Konsantre çıkacağım çünkü o coşku sizi etkilemesin. Yaşla da birlikte bu durumları daha iyi okuyabiliyorsunuz. Turnuva esnasında taraftarımızın ne kadar iyi olduğunu gördük. Bizi gerçekten güçlendirdi. Yarın bizim taraftarımızın da aynı şeyi vermesini bekliyoruz. Taraftarımızın desteği tabii bizi güçlendirir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA