Son Kez Maça Çıktı: Futbola Veda Etti

Toni Kroos, dün akşam oynanan Almanya-İspanya maçıyla futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

21 Mayıs'ta yaptığı açıklamayla sezon sonu futbola veda edeceğini duyuran yıldız orta saha oyuncusu, son turnuvasının Almanya'da düzenlenen EURO 2024 olacağını duyurmuştu. Turnuva öncesi milli takıma dönme kararı aldığını ve takımın turnuvayı kazanacağına inandığı için geri döndüğünü belirten Toni Kroos, dün akşam son maçına çıktı.

Çeyrek final karşılaşmasında 1-0 geri düşen Almanya, 88. dakikada Wirtz'in attığı golle maçı uzatmalara taşısa da 119. dakikada Merino'nun golüne engel olamadı ve ev sahibi olduğu turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

OYUNCULAR TEBRİK ETTİ

Maç sonunda Toni Kroos bütün stadyum tarafından alkışlanırken İspanyol oyuncular da tek tek Kroos'u tebrik etti.

EURO 2024'te Almanya'nın oynadığı 5 maçın tamamında forma giyen Kroos, an itibarıyla turnuvada 'en çok başarılı pas' 'rakip sahada en çok pas' ve 'en çok hat kıran pas' gibi istatistiklerde birinci sırada bulunuyor. Kroos, Real Madrid formasıyla çıktığı son maçta Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmıştı. Oldukça başarılı bir kariyeri geride bırakan 34 yaşındaki dünya yıldızı, profesyonel kulüp kariyeri boyunca 33 kupa kazandı. Kroos, Almanya Milli Takımı ile 2014'te Dünya Kupası'nı da kazanmıştı.