Merih Demiral'ın Adını Uyuşturucu Haplarla Yazdılar

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ele geçirilen 64 kilo 890 gram uyuşturucunun bulunduğu teşhir standında, UEFA tarafından Bozkurt işareti yapması nedeniyle ceza alan milli futbolcu Merih Demiral'ın adını yazdı.

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Merih Demiral'ın Adını Uyuşturucu Haplarla Yazdılar

Türkiye'de Merih Demiral tartışmaları devam ediyor. Türkiye'nin EURO 2024 son 16 maçında Avusturya'yı elemesinde önemli rol oynayan Merih, bozkurt işareti ile gündem oldu. UEFA tarafından iki maçlık cezaya çarptırılan Merih'e siyasiler destek verdi.

Bütün bu gelişmeler yaşanırken Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir aracı araması sonucunda 64 kilo 890 gram uyuşturucu ele geçirdi. Araçı kullanan 23 yaşındaki U.Ö gözaltına alındı.

Devam eden çalışmalar sırasında 27 yaşındaki B.D. ve 34 yaşındaki O.D. adlı şahıslar, şüpheli oldukları belirlenen araçlarıyla birlikte Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Bu süreçte dikkat çeken nokta, 64 kilo 890 gram uyuşturucu maddesinin sergilendiği stantta, UEFA'nın Bozkurt işareti yapılması nedeniyle 2 maç cezası verilen milli futbolcu Merih Demiral'ın adının yer alması oldu.

İşte o fotoğraflar:

Merih Demiral'ın Adını Uyuşturucu Haplarla Yazdılar - Resim : 1

Merih Demiral'ın Adını Uyuşturucu Haplarla Yazdılar - Resim : 2

Kaynak: İHA

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Merih Demiral UEFA
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