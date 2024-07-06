İBB Çalışmayı Erken Tamamladı: Trafik Nefes Aldı

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığının önceki gece başlattığı D-100 kara yolunun Haliç Köprüsü kesiminde metrobüs yolundaki asfalt yenileme çalışması planlanandan erken bitirildi. Köprünün tüm şeritleri saat 01.00'de trafiğe açıldı.

Çalışma süresince, köprünün metrobüs yoluyla bitişik orta köprüdeki iki şeridi trafiğe kapatılırken köprü trafiği yan yoldaki iki şeritten sağlanmaya çalışıldı ancak bu trafikte büyük yoğunluğa neden oldu.

3 Temmuz’da başlatılan çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması hedefleniyordu. Belediyeden yapılan açıklamada çalışma süresince D-100 kara yolu Haliç orta köprüsünün Kadıköy istikametinin trafiğe kapalı olacağı, bölgede trafik sirkülasyonunun yan yoldan sağlanacağı belirtilmişti.



