İçme Suyunun İçinden Çıkanları Görenler 'Yok Artık' Dedi

Karabük’te hizmet veren bir otelin sipariş ettiği içme sularının içinde yüzen cisimleri görenler, gözlerine inanamadı.

Karabük’teki bir otel 35 koli içme suyu siparişi verdi. Ancak teslimatın su şişelerinin içinde yüzden maddeleri gören otel çalışanları neye uğradığını şaşırdı. Otel yöneticisi Dursun Yeniışık, firma ile iletişime geçse de sorunun çözülmemesi üzerine konuyu mahkemeye taşıdığını söyledi.

'BAKTERİ ŞEKLİNDE BİR TAKIM ŞEYLER ÇIKTI'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yeniışık, "15 Haziran'da biz bayimize su siparişi verdik. Su siparişinde odalarımızdaki müşterilerimizden gelen şikayet konusunda baktığımızda suların içerisinde bakteri şeklinde bir takım şeyler çıktı" ifadelerini kullandı.

Şişenin içinden çıkanları görünce firma yetkililerine ulaşmaya çalıştıklarını belirten Yeniışık, "Firma yetkilileri bize ulaşamadıklarını söylüyorlar. Biz firma yetkililerine telefon ve mail yoluyla yoluyla ulaştım. Ama bir türlü dönüş alamadım. En son avukatıma vermiştim bu konuyu. Avukatıma 'Biz firma yetkilisine ulaşamıyoruz' demişler. Telefonlarım 24 saat açık. Firma yetkilileri bana ulaşamadığını, benimle diyalog kuramadığını söylüyor. Bunun çözümü oluşmadı. Yaklaşık iki haftadan beri bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA