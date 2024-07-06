Temizlik 5 Gün Sürdü: Bir Evden Tam 42 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Düzce'de kötü koku gelen bir evden belediye ekipleri 42 kamyon çöp çıkardı. 5 gün süren temizlik çalışmalarının ardından evde bulunan köpek, kedi, tavuk ve civcivlerin de sağlık kontrolleri yapıldı.

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Temizlik 5 Gün Sürdü: Bir Evden Tam 42 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Düzce Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bir evden kötü koku geldiği şikayetleri nedeniyle yapılan çalışmalarda 5 kişinin yaşadığı dairede 42 kamyon çöp çıkarıldığı belirtildi.

Düzce Belediyesi ekipleri, anne baba ve 3 çocuktan oluşan 5 kişilik aileyle irtibata geçerek evin temizlenmesi için çalışma başlattı.

Evde çok sayıda hayvan bulunması nedeniyle veteriner ekipleri eve yönlendirildi.

Temizlik 5 Gün Sürdü: Bir Evden Tam 42 Kamyon Çöp Çıkarıldı - Resim : 1

11 KÖPEK, 20 KEDİ VE ÇOK SAYIDA TAVUK VE CİVCİV BULUNDU

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde evde temizlik çalışması yürütüldü. Evdeki 11 köpek, 20 kedi, çok sayıdaki tavuk ve civciv ekiplerce dışarı çıkarılarak sağlık kontrolleri yapıldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvanları Düzce Belediyesi Hayvan Konukevine götürdü. 11 köpeğin yeni bir düzen kurulana kadar konukevinde bakım altında tutulacağı, ardından aileye geri verileceği belirtildi.

Temizlik 5 Gün Sürdü: Bir Evden Tam 42 Kamyon Çöp Çıkarıldı - Resim : 2

5 GÜN ÇALIŞMA YAPILDI

Ekiplerin 5 gün süren çalışması sonucu evden 42 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Evde dezenfeksiyon, detaylı temizlik ve tadilat işlemleri yapılacağı, mefruşat desteği sağlanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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