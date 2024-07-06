İstanbul ve Ankara'da Yaşayanlar Dikkat: Artık Pazar Günleri Kapalı!

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının 1 Temmuz 2024 itibarıyla yürürlüğe girdiğini ifade etmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sektör paydaşları tarafından Bakanlığa iletilen talep ve öneriler titizlikle değerlendirilerek, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde 18 Ağustos 2022 tarihinde karar alındığı anımsatıldı.

"İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK"

Devam eden süreçte kapalı olunacak günün, her ilin sektörel yapısı ve işletme profili ile tüketici tercih ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak valilikler tarafından belirlenebilmesi amacıyla sektörün geniş katılımının sağlandığı çalışmalar yürütüldüğüne ve bu çalışmaların tamamlandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu işletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde Bakanlığımızca idari yaptırım uygulanacaktır."

İSTANBUL VE ANKARA'DA PAZAR GÜNLERİ KAPALI

Bakanlığın kararı sonrası İstanbul ve Ankara'daki berberler, pazar günleri artık açık olmayacak.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, "Aslında böyle bir uygulama vardı ancak Bakanlığın konuyla ilgili duyarlı davranmasıyla bu durum yasal zemine oturdu. Esnafımıza yaptığımız anket sonucunda berberlerimizin yüzde 93'ü hafta tatilinin pazar günü olmasını istedi" dedi.

"ARTIK PAZAR GÜNLERİ ÇALIŞMAYACAKLAR"

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara ise kentte bulunan berberlerin artık pazar günleri çalışmayacağını bildirerek, "Bu kararı berberler olarak bekliyorduk. Aslında çoğu berber pazar günler kapatıyordu ancak herkes bu kurala uymayınca kapatanlar da açmak zorunda kalabiliyordu. Bakanlığın düzenlemesiyle haksız rekabet ortadan kalmış oldu" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem