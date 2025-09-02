Beşiktaş Resmen Duyurdu! Anlaşma 3+1 Yıllık

Beşiktaş, Vaclac Cerny ile sözleşme imzaladığın resmen açıkladı. Açıklamada, sözleşmenin 3+1 yıllık olduğu bildirildi.

Beşiktaş Resmen Duyurdu! Anlaşma 3+1 Yıllık
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş, Wolfsburg’tan transfer ettiği Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Beşiktaş Resmen Duyurdu! Anlaşma 3+1 Yıllık - Resim : 1

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, “Nihai transferi hususunda VfL Wolfsburg ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Vaclav Cerny’ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” denildi.

Beşiktaş Yeni Transferini Duyurdu! Bu Akşam GeliyorBeşiktaş Yeni Transferini Duyurdu! Bu Akşam GeliyorSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beşiktaş transfer
Tiryakilerin Cebine Yeni Darbe! O Sigara Grubuna Zam Şoku (Sigaraya Ne Kadar Zam Geldi? Bir Paket Sigara Ne Kadar Oldu?) Tiryakilerin Cebine Yeni Darb
Fenerbahçe Son Bombayı Patlatıyor! Her Şey Talisca'ya Bağlı Fenerbahçe Son Bombayı Patlatıyor! Her Şey Talisca'ya Bağlı
Galatasaray Resmen Açıkladı! Muslera Detayı Gündeme Bomba Gibi Düştü: ‘Uğurcan Çakır Bana Yazdı’ 'Uğurcan Çakır Bana Mesaj Attı'
Milli Voleybolcuların En Acı Günü... Aniden Kaybettiler Milli Voleybolcuların En Acı Günü
ÇOK OKUNANLAR
CHP İstanbul Kongresi İptal! Özgür Çelik ve Yönetim Görevden Alındı Kayyım Olarak Atanan Gürsel Tekin'den İlk Açıklama
Kurtlar Vadisi’nin Racon Babası Memati’nin Biricik Aşkıydı! Didem Taslan Estetikle Bambaşka Birine Dönüştü Estetikle Bambaşka Biri Oldu
Galatasaray’da Kritik Toplantı Sona Erdi! Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi: Kalacak Mı Gidecek Mi? Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi
Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi! Canlı Yayında Şok Sözler: 'Mahkeme Başkanı Değilsin, Hüküm Veremezsin' Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi
Antalya'da Acı Olay: Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu