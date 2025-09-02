Beşiktaş Resmen Duyurdu! Anlaşma 3+1 Yıllık

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş, Wolfsburg’tan transfer ettiği Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, “Nihai transferi hususunda VfL Wolfsburg ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Vaclav Cerny’ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi