Beşiktaş Resmen Duyurdu! Anlaşma 3+1 Yıllık
Beşiktaş, Vaclac Cerny ile sözleşme imzaladığın resmen açıkladı. Açıklamada, sözleşmenin 3+1 yıllık olduğu bildirildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Beşiktaş, Wolfsburg’tan transfer ettiği Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, “Nihai transferi hususunda VfL Wolfsburg ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Vaclav Cerny’ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” denildi.
Kaynak: Haber Merkezi