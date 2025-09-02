Fenerbahçe Son Bombayı Patlatıyor! Her Şey Talisca'ya Bağlı

Fenerbahçe'de transfer bombaları bir bir patlarken, son hedefin Tielemans olduğu iddia edildi. Ancak, bu transferde Talisca'nın kilit bir rol oynadığı kaydedildi.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe Son Bombayı Patlatıyor! Her Şey Talisca'ya Bağlı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe bir gecede Kerem Aktürkoğlu, Ederson ve Marco Asensio transferleri bitirirken hız kesmesi. Sarı-lacivertlilerde taraftarın yollarını gözlediği isim için Anderson Talisca ile yolların ayrılmasının beklendiği kaydedildi.

Talisca için tekliflerin olduğu belirtilirken, Brezilyalı ismin Fenerbahçe’de forma giyme şansı son transferlerle birlikte oldukça azaldı.

Fenerbahçe Son Bombayı Patlatıyor! Her Şey Talisca'ya Bağlı - Resim : 1

Sarı-lacivertlilerin Talisca’nın gitmeyi kabul etmesi halinde Aston Villa forması giyen Youri Tielemans'ı transfer etmek istediği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Anderson Talisca transfer
Son Güncelleme:
Milli Voleybolcuların En Acı Günü... Aniden Kaybettiler Milli Voleybolcuların En Acı Günü
İlkay Gündoğan Galatasaray İçin İstanbul'da! Uçaktan İndiği An Bu Cümleyi Söyledi... 'Çocukluk Hayalim Gerçek Oldu'
Güneşte Duran Pet Şişeden Su İçince Bakın Ne Oluyor Güneşte Duran Pet Şişeden Su İçince Bakın Ne Oluyor
Bu Kareler Yüzük Attırır! Ünlü Oyuncudan Partneri İle Sere Serpe Pozlar: Kocası Çileden Çıktı Bu Kareler Yüzük Attırır
ÇOK OKUNANLAR
Kurtlar Vadisi’nin Racon Babası Memati’nin Biricik Aşkıydı! Didem Taslan Estetikle Bambaşka Birine Dönüştü Estetikle Bambaşka Biri Oldu
CHP İstanbul Kongresi İptal! Özgür Çelik ve Yönetim Görevden Alındı Kayyım Olarak Atanan Gürsel Tekin'den İlk Açıklama
Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi! Canlı Yayında Şok Sözler: 'Mahkeme Başkanı Değilsin, Hüküm Veremezsin' Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi
Galatasaray’da Kritik Toplantı Sona Erdi! Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi: Kalacak Mı Gidecek Mi? Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi
Antalya'da Acı Olay: Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu