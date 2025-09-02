Fenerbahçe Son Bombayı Patlatıyor! Her Şey Talisca'ya Bağlı
Fenerbahçe'de transfer bombaları bir bir patlarken, son hedefin Tielemans olduğu iddia edildi. Ancak, bu transferde Talisca'nın kilit bir rol oynadığı kaydedildi.
Fenerbahçe bir gecede Kerem Aktürkoğlu, Ederson ve Marco Asensio transferleri bitirirken hız kesmesi. Sarı-lacivertlilerde taraftarın yollarını gözlediği isim için Anderson Talisca ile yolların ayrılmasının beklendiği kaydedildi.
Talisca için tekliflerin olduğu belirtilirken, Brezilyalı ismin Fenerbahçe’de forma giyme şansı son transferlerle birlikte oldukça azaldı.
Sarı-lacivertlilerin Talisca’nın gitmeyi kabul etmesi halinde Aston Villa forması giyen Youri Tielemans'ı transfer etmek istediği bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
