Fenerbahçe Son Bombayı Patlatıyor! Her Şey Talisca'ya Bağlı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe bir gecede Kerem Aktürkoğlu, Ederson ve Marco Asensio transferleri bitirirken hız kesmesi. Sarı-lacivertlilerde taraftarın yollarını gözlediği isim için Anderson Talisca ile yolların ayrılmasının beklendiği kaydedildi.

Talisca için tekliflerin olduğu belirtilirken, Brezilyalı ismin Fenerbahçe’de forma giyme şansı son transferlerle birlikte oldukça azaldı.

Sarı-lacivertlilerin Talisca’nın gitmeyi kabul etmesi halinde Aston Villa forması giyen Youri Tielemans'ı transfer etmek istediği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi