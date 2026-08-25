Beşiktaş, Leverkusen'in Genç Yıldızını Kaptı
Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Ernest Poku'yla prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.
Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen 22 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Ernest Poku'yla prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, genç yıldızın sağlık kontrollerinden geçmek ve transferin son detaylarını görüşmek üzere gece saat 01.00’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ineceği belirtildi.
Bilgilendirme | Ernest Poku— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 25, 2026
Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Ernest Poku, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu gece İstanbul'a gelecektir.
Ernest Poku’yu taşıyan uçak bu gece saat 01.00’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık… pic.twitter.com/K42nXRimiI
HIZI VE TEKNİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Geçen Sezon 13 Gole Katkı Sağladı Futbola Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ın altyapısında başlayan Poku, 2025 yazında 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bayer Leverkusen'e transfer olmuştu. Hızı ve tekniğiyle dikkat çeken 22 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Leverkusen formasıyla çıktığı 45 resmi maçta 5 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
Kaynak: Haber Merkezi