Beşiktaş, Leverkusen'in Genç Yıldızını Kaptı

Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Ernest Poku'yla prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

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Beşiktaş, Leverkusen'in Genç Yıldızını Kaptı
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Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen 22 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Ernest Poku'yla prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, genç yıldızın sağlık kontrollerinden geçmek ve transferin son detaylarını görüşmek üzere gece saat 01.00’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ineceği belirtildi.

Beşiktaş, Leverkusen'in Genç Yıldızını Kaptı - Resim : 1

HIZI VE TEKNİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Geçen Sezon 13 Gole Katkı Sağladı Futbola Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ın altyapısında başlayan Poku, 2025 yazında 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bayer Leverkusen'e transfer olmuştu. Hızı ve tekniğiyle dikkat çeken 22 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Leverkusen formasıyla çıktığı 45 resmi maçta 5 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

Kaynak: Haber Merkezi

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