Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Anjiyo Oldu
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kendini iyi hissetmemesi üzerine gittiği hastanede tedbir amaçlı anjiyo oldu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Adalı'nın İstanbul'a dönerek evinde istirahate çekildiği belirtildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hafta sonunu geçirdiği Bodrum'da kendisini iyi hissetmeyince hastaneye başvurdu.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Yapılan kontrollerin ardından Adalı'ya tedbir amacıyla anjiyo uygulandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Beşiktaş Başkanı'nın İstanbul'a dönerek evinde istirahate çekildiği belirtildi.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: