Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Anjiyo Oldu

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kendini iyi hissetmemesi üzerine gittiği hastanede tedbir amaçlı anjiyo oldu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Adalı'nın İstanbul'a dönerek evinde istirahate çekildiği belirtildi.

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Anjiyo Oldu
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hafta sonunu geçirdiği Bodrum'da kendisini iyi hissetmeyince hastaneye başvurdu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Anjiyo Oldu - Resim : 1

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yapılan kontrollerin ardından Adalı'ya tedbir amacıyla anjiyo uygulandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Beşiktaş Başkanı'nın İstanbul'a dönerek evinde istirahate çekildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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