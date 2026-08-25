Fenerbahçe'nin Lyon Maçı Kamp Kadrosunda 4 Eksik: Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu Kararı

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu açıklandı. Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu kadroda yer almadı.

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Fenerbahçe'nin Lyon Maçı Kamp Kadrosunda 4 Eksik: Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu Kararı
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Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Lyon ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

YILDIZ İSİMLER YER ALMADI

Sarı-lacivertli takımın Lyon maçı kadrosunda Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu yer almadı. Kulüpten yapılan paylaşım şu şekilde:

Fenerbahçe'nin Lyon Maçı Kamp Kadrosunda 4 Eksik: Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu Kararı - Resim : 1

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Kaynak: Haber Merkezi

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