Beşiktaş Onana'yla Yolları Ayırdı

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Beşiktaş, Jean Emile Junior Onana'yla olan sözleşmenin karşılıklı anlaşma yoluyla sona erdirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior Onana Onana ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'a 2023-2024 sezonu başında transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla toplamda 16 maçta görev yaptı. Onana, siyah-beyazlı kulüpteki kariyerinde kiralık olarak Fransa'da Marsilya ve İtalya'da ise Genoa takımlarının formalarını giydi.

Kaynak: Haber Merkezi