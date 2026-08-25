Kamera Görüntüleri İncelendi, Kimlikleri İfşa Oldu: Tribünde 'Sarı Torba'ya Soruşturma

Kocaelispor-Amedspor karşılaşmasında bazı taraftarların ırkçı tezahüratlarda bulunduğu ve “sarı torba” salladığı görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı. Kamera kayıtlarından kimlikleri belirlenen 5 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Son Güncelleme:
Kamera Görüntüleri İncelendi, Kimlikleri İfşa Oldu: Tribünde 'Sarı Torba'ya Soruşturma
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaelispor ile Amedspor arasında dün akşam Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada bazı taraftarların Amedspor taraftarlarına yönelik ırkçı tezahüratlarda bulunduğu ve “sarı torba” salladığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Yaşananların ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Kamera Görüntüleri İncelendi, Kimlikleri İfşa Oldu: Tribünde 'Sarı Torba'ya Soruşturma - Resim : 1

ŞÜPHELİLER HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Başsavcılık, şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesinde yer alan “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile 6222 sayılı Kanun kapsamında “tehdit veya hakaret içeren tezahürat” suçlarından işlem başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kocaeli Diyarbakır Süper Lig Amedspor
Son Güncelleme:
Özgür Özel Açıkladı: YENİ Parti Genel Merkezi İçin Tarih Belli Oldu YENİ Parti Genel Merkezi İçin Tarih Belli Oldu
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Aydın'daki Yangında Dikkat Çeken Detay! Bir Gün Önce Benzin Almış, Eşi Öldü Kadın Hakkında Gözaltı Kararı Evde Eşinin Öldüğü Yangında Kadın Hakkında Gözaltı Kararı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
12 Ülkeden Kaçış Bitti: Kırmızı Bültenli 16 ve Ulusal Seviyede Aranan 44 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi Kırmızı Bültenli 16 ve Ulusal Seviyede Aranan 44 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi
Saatlerce Yolculuk Tarih Oluyor: Antalya-Alanya Arası 36 Dakikaya Düşecek Antalya-Alanya Arası 36 Dakikaya Düşecek
ÇOK OKUNANLAR
Gülistan Doku Dosyasında Çarpıcı Detay: Gizli Tanıktan Soruşturmanın Seyrini Değiştirecek İfade Gizli Tanıktan Soruşturmanın Seyrini Değiştirecek İfade
Otopsi Raporundan Çıkan Korkunç Gerçek: 'Rojin Kabaiş Ameliyathane İlacıyla Felç Edilerek Katledildi!' Otopsiden Çıkan Korkunç Gerçek: 'Rojin Kabaiş Ameliyathane İlacıyla Felç Edilerek Katledildi!'
Alihan Kuriş Soruşturmasında 3. Dalga! 54 Şüpheliden 38'i Gözaltında Alihan Kuriş Soruşturmasında 3'üncü Dalga
Kamuyu Soyan Şebekelere Eş Zamanlı Darbe! Dinamikpay ve Kemer Detayı Şok Etti: 68 Gözaltı, Milyarlık Mal Varlıklarına El Konuldu 68 Gözaltı, Milyarlık Mal Varlıklarına El Konuldu
Dosya Derinleşiyor: Cem Küçük Soruşturmasında 3 İsim Hakkında Yakalama Kararı Dosya Derinleşiyor: Cem Küçük Soruşturmasında 3 İsim Hakkında Yakalama Kararı