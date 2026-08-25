Kamera Görüntüleri İncelendi, Kimlikleri İfşa Oldu: Tribünde 'Sarı Torba'ya Soruşturma

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Kocaelispor ile Amedspor arasında dün akşam Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada bazı taraftarların Amedspor taraftarlarına yönelik ırkçı tezahüratlarda bulunduğu ve “sarı torba” salladığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Yaşananların ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Başsavcılık, şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesinde yer alan “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile 6222 sayılı Kanun kapsamında “tehdit veya hakaret içeren tezahürat” suçlarından işlem başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi