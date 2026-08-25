Özgür Özel Açıkladı: YENİ Parti Genel Merkezi İçin Tarih Belli Oldu

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki maden işletmelerinde çalışan ve ücretlerini aylardır alamadıkları gerekçesiyle 16 gündür Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapan işçileri ziyaret etti. İşçiler ve aileleriyle bir araya gelen Özel, Yıldızlar SSS Holding'e de kayyum atanması çağrısında bulunarak, “Hadi bu SSS Yıldızlar Holding'e de atayım kayyum. İşçilerin bütün borçlarını ödeyin. Gücünüz herkese yetiyor da bu holdinge neden yetmiyor?” dedi. Özel, ziyaretin ardından siyasi gündeme ilişkin soruları da yanıtladı.

Aziz İhsan Aktaş Davası'nda verilen cezaların ardından ilk kez değerlendirmede bulunan Özgür Özel, davada yaşanan sürece tepki gösterdi. Özel şu ifadeleri kullandı:

AZİZ İHSAN AKTAŞ SÖZLERİ

"Devletin devlet gibi değil de, kötülük yapmak, pazarlık yapmak üzere oltulaştırılmış bir yapıya dönüştürüldüğü durumdayız. En çok ceza alan Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat, suçlandığı 60 eylemin 56'sından beraat ediyor. Aziz İhsan Aktaş diye birisine 'Sen suç örgütü liderisin' dediler. 'Bu da senin örgütün' dediler. Sonra da 'Böyle bir örgüt yokmuş' dediler. 'Örgüt' olduğu için insanları başka bir şehre gönderdiler. Aileleriyle görüş sınırlaması getirdiler. Aziz İhsan Aktaş ve Rıza Akpolat'ın ilişkilendirildiği hiçbir eyleme ceza yok. Aktaş'ın olmadığı eylemlere üst sınırdan ceza vererek başkanları içeride tutmaya yönelik bir iş var. Rıza Akpolat'a 438 yıl ceza isteniyordu 20 yıl ceza verdiler. İstinaf ve Yargıtay'da kesin bozulacak diye üst sınırdan ceza veriyor. Bu kadar kötülüğü planlayıp son günde tiyatro oyununu tamamlayanları milletimize havale ediyoruz."

'TÜRKİYE'Yİ PERİŞAN EDİYORLAR'

Özgür Özel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi'nin 2017'den bu yana cezaevinde bulunan Osman Kavala hakkında verdiği hak ihlali kararını da değerlendirdi. Özel, “Osman Kavala derhal serbest bırakılmalı. AİHM kararları, uluslararası sözleşme ile kabul edildiği için kanunla çeliştiğinde de üzerindedir. Defalarca AYM kararlarına uymadılar, AİHM ikinciye karar veriyor hâlâ uymuyorlar. Türkiye'yi de perişan ediyorlar. AKP'ye mensup 20'ye yakın vekil altına imza atıyor kararlar uygulanacak diye. Devletin başıysan devletin başı gibi davranacaksın” dedi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in CHP'de kalma kararını da değerlendiren Özgür Özel, Seçer ile arasında herhangi bir kırgınlık bulunmadığını söyledi. Özel sözlerini şu şekidle sürdürdü:

'EN UFAK PROBLEM YOK'

“Vahap Başkan dün beni aradı. Vahap Seçer, CHP'ye duyduğu sevgiyi vurguluyor. O konuda hiçbirimiz Vahap Seçer'den farklı değiliz. Vahap Seçer bana bölgeye her geldiğimde genel başkan olarak görüşeceğini söyledi. Mensubiyetinin Atatürk'ün partisine olduğunu söyledi. Ben de aramızda bir kırgınlık, küskünlük olmadığını söyledi. Aramızda en ufak bir problem yok.” Özel, Rize ve Trabzon'da vatandaşların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirterek, cuma günü Kocaeli'de, ardından Kayseri'de olacaklarını söyledi.

GENEL MERKEZ 30 AĞUSTOS'TA AÇILACAK

YENİ Parti Genel Merkezi'nin 30 Ağustos'ta açılacağını açıklayan Özgür Özel, yeni binada çalışmaların başlayacağını söyledi. Özel, "Tüm vatandaşlarımızı üye olmaya davet ediyoruz” dedi.

Kaynak: ANKA