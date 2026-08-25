Aydın'daki Yangında Dikkat Çeken Detay! Bir Gün Önce Benzin Almış, Eşi Öldü Kadın Hakkında Gözaltı Kararı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 16 Ağustos'ta çıkan ve Mazlum Ç.'nin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma derinleştirildi. Yaralanan eşi Derya Ç. hakkında gözaltı kararı verilirken, yangının mutfağa yakıt dökülerek çıkarıldığı ve Mazlum Ç.'nin mutfağa kilitlendiği şüphesi üzerinde duruluyor.

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Aydın'daki Yangında Dikkat Çeken Detay! Bir Gün Önce Benzin Almış, Eşi Öldü Kadın Hakkında Gözaltı Kararı
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Aydın’ın Efeler ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden 32 yaşındaki Mazlum Ç.’nin yaralanan eşi 31 yaşındaki Derya Ç. hakkında soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Derya Ç.’nin mutfağa yakıt döküp ateşe verdiği, Mazlum Ç.’yi de mutfağa kilitlediği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

Aydın'daki Yangında Dikkat Çeken Detay! Bir Gün Önce Benzin Almış, Eşi Öldü Kadın Hakkında Gözaltı Kararı - Resim : 1

YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

İstiklal Mahallesi 1067 Sokak’taki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede, 16 Ağustos saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Evde yapılan kontrolde, Mazlum Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında yaralanan Derya Ç. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aydın'daki Yangında Dikkat Çeken Detay! Bir Gün Önce Benzin Almış, Eşi Öldü Kadın Hakkında Gözaltı Kararı - Resim : 2

BİR GÜN ÖNCE BİDONA BENZİN DOLDURTMUŞ

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, evde yapılan incelemede Mazlum Ç.’nin cesedinin bulunduğu mutfağın kapısının kilitli olduğu belirlendi. Öte yandan, Derya Ç.'nin yangın anında evden ayrılırken değerli eşyalarının da bulunduğu çantayı hazırladığı tespit edildi. Derya Ç.'nin, yangından bir gün önce akaryakıt istasyonuna gidip, "Eşim arabanın başında, benzin bitti, almaya geldim" diyerek bidonla benzin aldığı bildirildi.

Aydın'daki Yangında Dikkat Çeken Detay! Bir Gün Önce Benzin Almış, Eşi Öldü Kadın Hakkında Gözaltı Kararı - Resim : 3

EŞİNİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ŞÜPHELER SONRASI GÖZALTI KARARI

Soruşturmayı derinleştiren Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, Derya Ç. hakkında gözaltı kararı verdi. Derya Ç.'nin evin mutfak bölümüne yakıt döküp ateşe verdiği, Mazlum Ç.’yi de mutfağa kilitlediği şüphesi üzerinde durulduğu ifade edildi. İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren Derya Ç.’nin yangında dumandan etkilendiği ve vücudunda yanıklar bulunduğu, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

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