Country Müziğin Efsanesi Dolly Parton Hayatını Kaybetti

Country müziğin efsane isimlerinden Dolly Parton, hayatını kaybetti. ABD Başkanı Trump, Parton’ın ölümü nedeniyle ülke genelinde bayrakların bir hafta boyunca yarıya indirilmesi talimatını verirken, sanatçı için "Onun gibi biri gelmedi, gelmeyecek" dedi.

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Country Müziğin Efsanesi Dolly Parton Hayatını Kaybetti
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Country müziğin efsane isimlerinden Dolly Parton, 80 yaşında hayatını kaybetti. Parton’ın ölümü ailesi tarafından duyuruldu. Nashville’de hayatını kaybeden sanatçı, kariyeri boyunca country müziğin en önemli isimlerinden biri haline geldi.

“Jolene”, “I Will Always Love You” ve “Coat of Many Colors” gibi dünya çapında tanınan şarkılara imza atan Parton, müziğin yanı sıra oyunculuk ve hayırseverlik çalışmalarıyla da geniş kitlelere ulaştı.

TRUMP’TAN YAS KARARI

Politico'nun haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Parton’ın ölümünün ardından yaptığı açıklamada sanatçıyı 'en iyi country şarkıcılarından biri' olarak nitelendirdi. Trump, “Bu milyonlarca insan için gerçek bir kayıp. Onun gibi birisi gelmedi, gelmeyecek” ifadelerini kullandı.

Country Müziğin Efsanesi Dolly Parton Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Trump ayrıca Parton’ın anısına ülke genelindeki bayrakların bir hafta boyunca yarıya indirilmesi talimatını verdi. Parton, 100 milyondan fazla albüm satışı ve milyarlarca çevrim içi dinlenmeyle müzik tarihinin en etkili country sanatçılarından biri olarak kabul ediliyordu.

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Country Müziğin Efsanesi Dolly Parton Hayatını Kaybetti Country Müziğin Efsanesi Dolly Parton Öldü
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