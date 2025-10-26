Beşiktaş-Kasımpaşa Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'yla karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00’de başlayacak mücadelenin ilk 11'leri belli oldu. Siyah-beyazlı takımda Konyaspor maçında olduğu gibi kale yine Ersin Destanoğlu’na emanet edildi. Rafa Silva'nın yokluğundaysa Cerny rol alacak.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Cem, Baldursson, M. Fall, Ben Ouanes, Diabate, Kubilay.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Toure, Abraham.