Göztepe 10 Kişi Kaldı, Galatasaray Affetmedi!

Süper Lig’in 10. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Galatasaray, 10 kişi kalan rakibini 3-1 mağlup etti. Osimhen, Sara ve Icardi’nin golleriyle gelen galibiyetle sarı-kırmızılılar namağlup serisini 10 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta konuk ettiği Göztepe’yi 3-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü. Maça etkili başlayan konuk ekip, 6. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun golüyle öne geçti. Ancak bu üstünlük kısa sürdü. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen 19. dakikada sahneye çıktı. Osimhen'in vurduğu top, Göztepe savunmasından sekip ağlara gitti ve VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı.

KONUK EKİP 10 KİŞİ KALDI

Göztepe’de Malcom Bokele, 42. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu gelişme, mücadelenin dengesini tamamen Galatasaray lehine çevirdi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan sarı-kırmızılılar, 63. dakikada Gabriel Sara’nın ceza sahası dışından attığı şık golle öne geçti. 3 dakika sonra Mauro Icardi sahneye çıktı ve kaleciden seken topu tamamlayarak farkı ikiye çıkardı.

SERİ BOZULMADI

Mücadelenin kalan bölümünde skoru koruyan Galatasaray, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 28’e yükselten sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de namağlup serisini 10 maça çıkardı. Göztepe ise 16 puanda kalarak haftayı mağlubiyetle kapattı.

