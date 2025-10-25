Trabzonspor Evinde Dur Durak Bilmiyor!

Trabzonspor, Eyüpspor’u 2-0 mağlup ederek evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Eyüpspor’u 2-0 mağlup etti. Karadeniz ekibi, Papara Park’taki mücadeleye Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Tim Jabol, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto ve Onuachu 11’iyle çıktı. Konuk ise Felipe, Claro, Robin, Mujakic, Calegari, Serdar, Kerem, Legowski, Yalçın, Halil ve Thiam’la sahadaydı.

Maçın 12. dakikasında Felipe Augusto’nun golüyle öne geçen Trabzonspor, soyunma odasına 1-0 üstün girdi. İkinci yarının 51. dakikasında genç oyuncu Christ Oulai, skoru 2-0’a taşıdı. Her iki golün asistini de Tim Jabol Folcarelli yaptı. Bu arada maçta, Eyüpsporlu Luccas Claro sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Trabzonspor, evindeki yenilmezlik serisini 167 güne çıkardı. Bu galibiyetle puanını 23’e yükselten bordo-mavililer, son dört maçını da kazanarak form grafiğini sürdürdü. Konuk Eyüpspor ise 8 puanda kaldı.

