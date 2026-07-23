Beşiktaş Avrupa Defterini Galibiyetle Açtı: Tur İçin Avantajı Kaptı
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sezonun ilk resmi sınavına bu akşam Midtjylland karşısına çıkacak. Kritik mücadele öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i de belli oldu. Maçta ilk düdük çaldı. Beşiktaş'ın rakibi 15. dakikada 10 kişi kaldı. Beşiktaş, Orkun'un attığı golle 1-0 öne geçti. Maç bu skorla tamamlanırken, Beşiktaş turda avantajı eline geçirdi.
Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayan müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetiyor. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola yapıyor.
BEŞİKTAŞ AVANTAJI KAPTI
Beşiktaş, evinde 1-0'lık galibiyetle turda avantajı eline geçirdi.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK ŞOKU
Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Tiago Djalo sakatlığı sebebiyle maça devam edemedi ve yerini 78. dakikada Emmanuel Agbadou'ya bıraktı.
MAÇTA İLK GOL GELDİ
Beşiktaş, 26. dakikada Orkun Kökçü'nün uzak mesafeden attığı golle 1-0 öne geçti.
KIRMIZI KART ÇIKTI
Midtjylland'da Etim doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Avrupa yolundaki kritik mücadelede ilk düdük çaldı.
Beşiktaş'ın evinde ağırlayacağı Midtjylland maçının ilk 11'leri de belli oldu.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh.
Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Han-beom, Bech, Jensen, Billing, Bravo, Andreasen, Osorio, Franculino, Etim.
Kaynak: Haber Merkezi