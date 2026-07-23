Filenin Sultanları’na Dev Rakip: Çin, ABD’yi Devirip Yarı Finalde Rakibimiz Oldu!

2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Çin, ABD'yi 3-2 yenerek yarı finale çıkıp A Milli Kadın Voleybol Takımımızın rakibi oldu. Yarı final karşılaşması, 25 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.

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Filenin Sultanları’na Dev Rakip: Çin, ABD’yi Devirip Yarı Finalde Rakibimiz Oldu!
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2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde ev sahibi Çin ile ABD karşı karşıya geldi. Çin'in Makao Özel İdari Bölgesin'de East Asian Games Dome Salonu'nda oynanan karşılaşmada kazanan 3-2'lik skorla Asya temsilcisi oldu.

Çin, ev sahibi olduğu organizasyonun yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile eşleşti.

Filenin Sultanları’na Dev Rakip: Çin, ABD’yi Devirip Yarı Finalde Rakibimiz Oldu! - Resim : 1

SULTANLAR FİNAL AŞKINA

Yarı final mücadelesi 25 Temmuz Cumartesi günü TSİ 11.00'de gerçekleşecek.

ABD: Poulter, Avery Skinner, O'Neal, Thompson, Eggleston, Rettke (Hentz, Rodriguez, Ka'aha'aina-Torres, Samedy, Banks, Wank)

Çin: Xie, Tang, Yuanyuan Wang, Gong, Zhuang, Guo (Mengjie Wang, Diao, Aoqian Wang, Yang, Li, Ni)

Setler: 25-15, 23-25, 20-25, 25-17, 15-13

Filenin Sultanları’na Dev Rakip: Çin, ABD’yi Devirip Yarı Finalde Rakibimiz Oldu! - Resim : 2

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Yarı FinaldeFilenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Yarı FinaldeSpor

Kaynak: AA

Etiketler
A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin ABD Voleybol
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