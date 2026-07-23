Beşiktaş'ta Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Ahmet Çağlar İstifa Etti

Beşiktaş yönetiminde sürpriz bir istifa haberi geldi. Kulüp, "Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Sn. Veysel Ahmet ÇAĞLAR, yönetim kurulu üyeliği görevinden 23.07.2026 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir." açıklamasıyla yaşanan gelişmeyi durdu.

Son Güncelleme:
Beşiktaş'ta Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Ahmet Çağlar İstifa Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Ahmet Çağlar, istifa etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Sn. Veysel Ahmet ÇAĞLAR, yönetim kurulu üyeliği görevinden 23.07.2026 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir." denildi.

SALAH PAYLAŞIMI KOLTUĞUNDAN ETTİ

Çağlar, kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı Mohamed Salah paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. Mısırlı yıldızın fotoğrafını paylaşıp, "geliyor" yazan Siyah-Beyazlı idarecinin transfer sürecine zarar verdiği iddia edilmişti.

Beşiktaş'ta Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Ahmet Çağlar İstifa Etti - Resim : 1

BAŞKAN ADALI'DAN TEPKİ GELMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bizzat bu paylaşımlara tepki gösteren açıklamalarda bulunurken, Çağlar'ın yaptığı paylaşımlar sonrası Salah'ın menajerinin fiyat yükselttiği öne sürülmüştü.

Kaynak: İHA

Etiketler
Beşiktaş istifa
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Ertuğrul Doğan Son Noktayı Koydu: Futbolda 10+4 Yabancı Kuralı Değişecek mi? Futbolda 10+4 Yabancı Kuralı Değişecek mi?
Filenin Sultanları’na Dev Rakip: Çin, ABD’yi Devirip Yarı Finalde Rakibimiz Oldu! Filenin Sultanları’na Dev Rakip
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişme: Eski Valinin Telefonu Açıldı 2 Kritik İsim Gözaltına Alındı Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişme
SGK Son Dakika Duyurdu: Milyonlarca Emeklinin Enflasyon Farkı Hesaplara Yatıyor Milyonlarca Emeklinin Enflasyon Farkı Hesaplara Yatıyor
Bahçeli’den Siyasette Kartları Karacak 'Yeni Parti' Çıkışı: 'Hazine Yardımı Vekil Sayısına Göre Dağıtılsın' Bahçeli’den Siyasette Kartları Karacak 'Yeni Parti' Çıkışı
Özgür Özel Cephesinden Hazine Önerisine Jet Yanıt Özgür Özel Cephesinden Hazine Önerisine Jet Yanıt
Yeni Parti İçin Kritik Gün: CHP'li Vekiller Toplu İstifa Edecek Yeni Parti İçin Kritik Gün: CHP'li Vekiller Toplu İstifa Edecek