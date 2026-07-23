Beşiktaş'ta Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Ahmet Çağlar İstifa Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Ahmet Çağlar, istifa etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Sn. Veysel Ahmet ÇAĞLAR, yönetim kurulu üyeliği görevinden 23.07.2026 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir." denildi.

SALAH PAYLAŞIMI KOLTUĞUNDAN ETTİ

Çağlar, kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı Mohamed Salah paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. Mısırlı yıldızın fotoğrafını paylaşıp, "geliyor" yazan Siyah-Beyazlı idarecinin transfer sürecine zarar verdiği iddia edilmişti.

BAŞKAN ADALI'DAN TEPKİ GELMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bizzat bu paylaşımlara tepki gösteren açıklamalarda bulunurken, Çağlar'ın yaptığı paylaşımlar sonrası Salah'ın menajerinin fiyat yükselttiği öne sürülmüştü.

Kaynak: İHA