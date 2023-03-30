Beşiktaş ile yollarını ayıran Josef de Souza'nın yeni takımı belli oldu
Çin Ligi ekiplerinden Beijin Guoan, ara transfer döneminde Beşiktaş ile yollarını ayıran Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Ara transfer döneminde Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Çin Ligi'nden Beijing Guoan ile anlaştı.
Beijing Guoan, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, tecrübeli futbolcuyu renklerine bağladığını duyurdu.
5 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Çin ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada, Josef'in 5 numaralı formayı giyeceği de ifade edildi.
FENERBAHÇE FORMASI DA GİYMİŞTİ
34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giymişti.
Kaynak: Gerçek Gündem
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