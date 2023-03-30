Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine Beşiktaşlılar alınmayacak

İl Güvenlik Kurulu 2 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçına deplasman taraftarlarının alınmayacağını duyurdu.

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine Beşiktaşlılar alınmayacak

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçına konuk ekibin taraftarları alınmayacak.

Karar, İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alındı. Fenerbahçe'nin resmi sitesinde alınan kararlar şöyle duyuruldu:

"-İl Güvenlik Kurulu kararı gereği misafir takım seyircileri müsabakaya alınmayacağından dolayı, misafir tribün bloklarındaki koltuklar taraftarlarımız için satışa sunulacaktır.
 
-Son 365 gün içerisinde Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kartını iptal eden taraftarlara bilet satışı yapılmayacak, kombine kartlardan transfer bilet alımı engellenecektir.
 
-Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarlara bilet satışı yapılmayacaktır.
 
-Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarla kombine kartlardan bilet transferi yapılmayacaktır.
 
-Son 24 saat dahil olmak üzere, satışı yapılan tüm biletler transfere kapalı olacaktır.
 
-Son 24 saat dahil olmak üzere tüm kombine biletlere sadece 1 transfer hakkı verilecektir."

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