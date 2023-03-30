Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine Beşiktaşlılar alınmayacak
İl Güvenlik Kurulu 2 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçına deplasman taraftarlarının alınmayacağını duyurdu.
Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçına konuk ekibin taraftarları alınmayacak.
Karar, İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alındı. Fenerbahçe'nin resmi sitesinde alınan kararlar şöyle duyuruldu:
"-İl Güvenlik Kurulu kararı gereği misafir takım seyircileri müsabakaya alınmayacağından dolayı, misafir tribün bloklarındaki koltuklar taraftarlarımız için satışa sunulacaktır.
-Son 365 gün içerisinde Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kartını iptal eden taraftarlara bilet satışı yapılmayacak, kombine kartlardan transfer bilet alımı engellenecektir.
-Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarlara bilet satışı yapılmayacaktır.
-Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarla kombine kartlardan bilet transferi yapılmayacaktır.
-Son 24 saat dahil olmak üzere, satışı yapılan tüm biletler transfere kapalı olacaktır.
-Son 24 saat dahil olmak üzere tüm kombine biletlere sadece 1 transfer hakkı verilecektir."