Fenerbahçe'den 7 taraftara süresiz men!

Fenerbahçe, Sevilla maçında sahaya yabancı madde atan taraftarların stada girişini yasakladı. Kulüp maddi zararları bu kişilerden almak için girişimde bulunacak.

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Fenerbahçe'den 7 taraftara süresiz men!

Fenerbahçe Kulübü, İspanya'nın Sevilla takımıyla İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında sahaya yabancı madde atan 7 taraftara, süresiz stada giriş yasağı verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Takımımızın turu geçmek adına sorumlulukla son ana dek mücadele ettiği, tribünlerimizin bu sorumluluğu paylaşarak bir an olsun durmaksızın destek verdiği maçta, Fenerbahçe'mizin baskı ve oyun üstünlüğünü ele geçirdiği dakikalarda sahaya atılan cisimlerle bu birlikteliğe, mücadeleye zarar verilmesi kabul edilebilir değildir. Kulübümüzün bu konuyla ilgili bizzat tespit ettiği 7 kişinin süresiz olarak stadımıza girişinin yasaklandığını bildiririz" denildi.

Benzer durumların tekrar yaşanmaması için uyarıda bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe'ye destek yerine engel olma amacı taşıdığı açık bu davranışın parçası olanların tespiti, 6222 sayılı kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında cezalandırılmalarına ilişkin emniyet güçleri ile adli merciler tarafından yürütülen tüm süreçler ve atılan adımların da tarafımızca an be an yakından takip edildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız. Önümüzdeki dönemde müsabaka ya da eylem ayırt etmeksizin kanun, talimat, tedbir ve tüm ikazlara rağmen yapılacak eylemlere ilişkin verilecek seyirden yasaklama kararlarına ilave olarak, kulübümüzün maddi olarak uğrayacağı zararların ilgili şahıslardan tazmini dahil her türlü adımın gündemimizde olduğunu vurgulamak istiyoruz."

Kaynak: AA

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