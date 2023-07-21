Nathan Redmond'ın yeni adresi belli oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley, geçen sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Nathan Redmond’ı transfer ettiğini duyurdu.

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Nathan Redmond'ın yeni adresi belli oldu

Beşiktaş ile yollarını ayıran Nathan Redmond, İngiltere Premier Lig takımlarından Burnley ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiliz takımına imza atan Redmond, transferi sonrası yaptığı açıklamada "Her zaman Premier Lig’de yeniden oynama hayalim vardı. Burnley’nin projesi benim hırslarımla örtüşüyor" dedi.

Kaynak: İHA

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