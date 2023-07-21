Nathan Redmond'ın yeni adresi belli oldu
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley, geçen sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Nathan Redmond’ı transfer ettiğini duyurdu.
Beşiktaş ile yollarını ayıran Nathan Redmond, İngiltere Premier Lig takımlarından Burnley ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
İngiliz takımına imza atan Redmond, transferi sonrası yaptığı açıklamada "Her zaman Premier Lig’de yeniden oynama hayalim vardı. Burnley’nin projesi benim hırslarımla örtüşüyor" dedi.
Kaynak: İHA
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