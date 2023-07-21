Ali Palabıyık hakemliği bıraktı iddiası!

FIFA kokartlı Ali Palabıyık’ın hakemliği bıraktığı, bu kararını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yazılı olarak bildirdiği iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig'in önemli hakemlerinden Ali Palabıyık, yeni sezon öncesinde sürpriz bir kararın altına imza attı.

Bugüne kadar kararlarıyla birçok kez gündem olan Palabıyık'ın yeni sezon öncesinde göreve devam etmeyeceği belirtildi.

Spor yazarı Ömer Faruk Ünal, bu gelişmeyi, "FIFA kokartlı Ali Palabıyık, hakemliği bıraktı! Bu kararını TFF'ye yazılı olarak bildirdi" sözleriyle duyurdu.