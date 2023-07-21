Ali Palabıyık hakemliği bıraktı iddiası!

Spor Toto Süper Lig'in önemli hakemlerinden Ali Palabıyık, iddiaya göre yeni sezon öncesinde sürpriz bir kararın altına imza attı.

Son Güncelleme:
Ali Palabıyık hakemliği bıraktı iddiası!

FIFA kokartlı Ali Palabıyık’ın hakemliği bıraktığı, bu kararını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yazılı olarak bildirdiği iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig'in önemli hakemlerinden Ali Palabıyık, yeni sezon öncesinde sürpriz bir kararın altına imza attı.

Bugüne kadar kararlarıyla birçok kez gündem olan Palabıyık'ın yeni sezon öncesinde göreve devam etmeyeceği belirtildi. 

Spor yazarı Ömer Faruk Ünal, bu gelişmeyi, "FIFA kokartlı Ali Palabıyık, hakemliği bıraktı! Bu kararını TFF'ye yazılı olarak bildirdi" sözleriyle duyurdu.

Son Güncelleme:
Galatasaray'dan, Icardi açıklaması: Uçağı bile göndermiştik Galatasaray'dan, Icardi açıklaması
Başakşehir'in yeni golcüsü Piatek: 'Galatasaray ve Trabzonspor ile görüştüm' Başakşehir'in yeni golcüsü Piatek: 'Galatasaray ve Trabzonspor ile görüştüm'
Tıkalı ocak gözünü tek hamlede açmanın yolu... Ocak gözü nasıl açılır? İşte işin bilinmeyen sırrı Tıkalı ocak gözünü tek hamlede açmanın yolu... Ocak gözü nasıl açılır? İşte işin bilinmeyen sırrı
ihmal etmeyin! Yüzdeki istenmeyen kıl ve tüyleri yok etmeyi sağlayan 9 bitkisel yol ihmal etmeyin! Yüzdeki istenmeyen kıl ve tüyleri yok etmeyi sağlayan 9 bitkisel yol
ÇOK OKUNANLAR
48 il için aşırı sıcak uyarısı: O saatlerde sakın dışarı çıkmayın, termometreler patlayacak 48 il için aşırı sıcak uyarısı: O saatlerde sakın dışarı çıkmayın, termometreler patlayacak
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde detaylar belli oldu: Alıcı mı, satıcı mı ödeyecek? Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde detaylar belli oldu
CZN Burak'ın 'dolandırıcı' olduğunu söylediği babası sessizliğini bozdu: 'Annesinin genlerini almış' CZN Burak'ın 'dolandırıcı' olduğunu söylediği babası sessizliğini bozdu: 'Annesinin genlerini almış'
Uzmanlar açıkladı: Bu hastalıklar cinsel hayatı olanların yanına bile yaklaşamıyor Uzmanlar açıkladı: Bu hastalıklar cinsel hayatı olanların yanına bile yaklaşamıyor
İslam Memiş'ten faiz kararı sonrası uyarı: 'Mehmet Şimşek'in söylediğinin tam tersini düşünüyorum' İslam Memiş'ten faiz kararı sonrası uyarı: 'Mehmet Şimşek'in söylediğinin tam tersini düşünüyorum'