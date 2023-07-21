Galatasaray'dan, Icardi açıklaması: Uçağı bile göndermiştik

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, Medicana Sağlık Grubu ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ın hedefinin Avrupa’nın en iyi 10 takım arasına girmek olduğunu söyleyen Erden Timur, “Hedefimiz Avrupa’da ilk 10 takımı arasına girmek. Sürdürülebilir şekilde futbolun en büyük 10 takımının arasında olmak. Kısa vadeli hedefimiz de tekrar Avrupa şampiyonu olmak. Bunları başarmak için finansal yönetim gelir yönetimi çok önemli” diye konuştu.

ICARDI AÇIKLAMASI

Geçen sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nin transferi ile ilgili konuşan Timur, “Icardi’nin eşiyle ilgili bir sağlık konusu var. Onun birkaç tane daha testi kaldı. Testlerin ardından gelecekler. Bakambu ile ilgili herhangi bir şey söylemem mümkün değil. Ben transfer sürecinde stratejiyi anlatabildiğim kadar anlatıyorum. İlk maçtan önce boş olan pozisyonlara takviye yapacağız. Herkesin heyecanını ve bu konudaki arzusunu anlıyorum ama transfer bedelleri yaklaşık olarak 2,5-3 kat arttı ve belli oyuncuların maaşları Suudi Arabistan etkisinden dolayı arttı. Bizim de gelirlerimiz öyle artmadı. Tersine yüzde 35-40 azaldı. Dolayısıyla o sabrı göstermemiz lazım. Farklı sponsorluk katkılarıyla da ikinci aşamada transferini sonuçlandıracağımız 3-4 oyuncu daha var. Onları da bir sonraki aşamada yapacağız. Onlar da ikinci turdan önce olacaklar. Bu bağlamda Mauro’nun da gelişi eşinin o iki tane yapılacak testine bağlı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA