Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları: Galatasaray harekete geçiyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'ta düzenlenen bir imza töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklar talebi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kurduğu komisyonun sorulması üzerine Özbek, şöyle konuştu:

"Bu konuda söyleyecek hiçbir şey yok. İflas etmiş tüccar, 'Acaba bir alacağı var mı?' diye eski defterleri karıştırırmış. Bugünkü olaylar ve tavırlar son derece benzeşiyor. Olay o kadar net ve tartışmaya kapalı. 1950 yılında profesyonel lig gündeme gelmiş, 1952'de profesyonel futbol yaşamı 1959'dan itibaren de deplasmanlı Türkiye Ligi başlamış. 2001-2002 yılında 5 şampiyonluk alanın göğsüne 1 yıldız takma kararı alınmış. Bu kararı alan TFF. 2001-2002'de bu kararı Galatasaray Kulübü değil TFF aldı ve 'Türkiye'de deplasmanlı futbol ligi 1959 yılı itibarıyla başlamıştır. Bu tarihten sonra alınan şampiyonluklar üzerine değerlendirme yapılacaktır' dedi. Bunun üzerine Beşiktaş'ın 1956-57 ve 1957-58 sezonları incelenmesi için bir müracaatı var. Bu incelenmiş ve Beşiktaş'a 2 şampiyonluk verilmiş."

Yıldız uygulamasının hayata geçmesinin üzerinden yaklaşık 20 sene geçtiğini hatırlatan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Bu konular o tarihlerde gündeme gelmiş, incelenmiş ve kararlar verilmiş. Şimdi 20 sene sonra bazı arkadaşların aklına bu geliyor. 20 seneden beri neredeydiniz? 20 senedir olmayan, gündeme gelmeyen şeyi gündeme getirip bir şey istiyorlar. 2001-2002'de yapılan tespitlerle bu işe nokta konmuş. Kimse varılan kararın değiştirilmesiyle ilgili düşünceye girmesin. TFF'nin aldığı karar son derece yanlış, geçmişini inkar eden ve hukuksuz. Bununla ilgili Tahkim Kuruluna gideceğiz." ifadelerini kullandı.

"TFF'NİN BUNA ALET OLMASINI KINIYORUM"

Dursun Özbek, TFF'yi kurduğu komisyondan dolayı kınadığını dile getirdi.

"Bazı arkadaşlar futbolu saha dışına çıkarmakta son derece mahir." diyen Özbek, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye futbolunun nerede olduğu veya marka değerinin nasıl yükseltileceği konuşulmuyor. Milattan önce kaç şampiyonluk olduğu konuşuluyor. Türk futboluna 5 kuruşluk fayda getirmeyecek bir konuyu ülke gündemine koyduk. Şimdi de 3-5 sene bunu tartışırız. Hepimiz finansal kriz yaşıyoruz. Bunu konuşan yok. Başarısızlıklarımız diz boyu, UEFA sıralamasında düştüğümüz sıralamayı, milli takımları veya altyapıyı konuşan yok."

1959 öncesi şampiyonlukları tartışılmasının gündem değiştirmeye yönelik olduğunu ileri süren Özbek, "Bunun bir sebebi olması gerekiyor. Bunu iddia eden kişiler boşuna ortaya atmıyor. Bazen gündemi değiştirmeye ihtiyaç duyduklarını düşünüyorum. Bugün yıldız tanımlaması hareketinin buna yönelik olduğunu düşünüyorum. Zorda olan kişiler bunu deneyebilir ama TFF'nin buna alet olmasını kınıyorum. Daha önce alınmış kararlar ve yapılan tespitler varken Türk futbolunu kaosa sokmanın, suni tartışma ortamlarının yaratılmasının 5 kuruşluk fayda getirmeyeceği kanaatindeyim." şeklinde görüş belirtti.

"FEDERASYONUN NEYİ, NASIL VE NEDEN YAPTIĞI KONUSUNDA FİKİR BEYAN ETMEK ÇOK ZOR"

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılacak TFF Süper Kupa maçının tarihiyle ilgili kendilerine bir bilgi verilmediğini söyledi.

Konuyla ilgili soru üzerine Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, "Bu sezon Avrupa maçları erken olacağı için belki sıkışıklık var" dedi.

Bunun ardından "Ben öyle düşünüyorum." diyen Özbek, "Federasyonun neyi, nasıl ve neden yaptığı konusunda fikir beyan etmek çok zor. Yahu 20 sene önce verilmiş bir kararı bugün değiştirmeye çalışan bir federasyon var. Süper Kupa maçının oynanması gereken bir periyot belli. Herhalde onların kafalarında bir şey var ki bunu ertelemişlerdir" dedi.

Özbek, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda son iç saha maçını Fenerbahçe ile yapacaklarının hatırlatılması üzerine, "Çok enteresan. Tarih tekerrürden ibarettir. Bunu bir tarafa yazın. Aynı şey bu sezon da tekerrür edecektir" şeklinde sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA