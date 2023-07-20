Erden Timur açıkladı: Icardi'yi bekleyen taraftara güzel haber

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, katıldığı bir basın toplantısında sarı kırmızılı kulübün transfer gündemine dair konuştu.

Timur, "Hedefimiz, Avrupa'da ilk 10 takım arasına girmek. Kısa vadeli hedefimiz ise Avrupa şampiyonu olmak.Mauro Icardi'nin eşiyle ilgili sağlık durumu var. Az kaldı, birkaç test var. Ondan sonra gelecekler. Cedric Bakambu için bir şey diyebilmem mümkün değil. İlk olarak boş olan yerleri dolduracağız. Transfer rakamları Suudi Arabistan etkisiyle arttı. Sabırlı olmalıyız. Farklı sponsorluklarla transferini sonlandıracağız 3-4 oyuncu daha var. Onlar da 2. Tur'dan önce olacak. Mauro'nun da gelişi, eşinin yapılacak testlerine bağlı" dedi.