Ahmet Nur Çebi: 'TFF’nin tutumu acele ve yanlış bir karardır'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ’Bırakmam Seni Türkiyem’ kampanyası için düzenlenen basın toplantısından ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kulübün mülklerinin değerlendirilmesi ve Galatasaray’ın ekonomik atılımlarına benzer projelerin varlığı hakkında sorulan soruyu cevaplayan Ahmet Nur Çebi, "Her futbol kulübünün bildiğiniz gibi kendine ait mal varlığı oluyor. Bizim de bu tarz projelerimiz tabii ki var. Bizim tüzüğümüz gereği kulübün varlıklarını satamazsınız. Özellikle Fulya’daki tesis bizim için oldukça değerli ama satılamaz. Elimizdeki mülkler Beşiktaşlı çocukların geleceğidir. Beşiktaşlıların malıdır. Projelerimiz gerçekleştikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Hakemlerin yenilenmesi gerektiğinin altını çizen Ahmet Nur Çebi, genç hakemlere şans verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Hakemlerle alakalı düşüncemde değişiklik yok. Hakemler yenilenmeli, eski arkadaşların yerine yeni genç hakemlerin gelmesini teklif ettim. Öyle olması gerektiğini düşüyorum. Ben eski hakemlerimiz ile kötü bir yorum yapmıyor. Yeni hakemler gelsin, yeni bir hayat oluşturalım. Futbolumuzun önünü açalım. Bu konudaki teklifim hala geçerli. Lütfen yeni hakemlerin geleceğini oluşturalım. Eski Hakemlerimiz yıpranmışlıkları var. Sadece bizim maçlarımızda değil her kulübün maçında olan bu olumsuz durumu değiştirmemiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"ACELE VE YANLIŞ"

Deprem sonrası Süper Lig ile alakalı alınan karar hakkında konuşan Başkan Çebi, “Bu konuda bizim yazılı veya sözlü bir talebimiz olmadı. Ama ne yazıkki bizi ortaya atarak yıpratma amaçlı medyaya yansıtılıyor. Ben zamansız açıklama olarak sosyal medyada üzerimize adlettirilen durumu açıklık getirmek gerekirse; ben kendime sorulan soruyu cevapladım ve fikrimi söyledim. TFF’nin gereksiz bir zamanda gereksiz bir konuyu gündeme getirmesi yanlıştı. TFF, ligin gidişatına zarar verecek kararları bence acele ile almıştır. Beşiktaşlı muhaliflerin de bu durumu sadece muhalefet olsun diye desteklemeleri doğru değildir. Benim gitmemi isteyenlerin bu tutumu bana değil Beşiktaş’a zarar verdiğini yinelemek istiyorum. Seçim olduğunda ortalıkta görünmeyen insanların şimdi meydanlarda olması da çok manidar. Bana muhalefet edebilirsiniz ama bunu Beşiktaş’a karşı yaparsanız, rakiplerin ekmeğine yağ sürüyorsunuz ki bu da Beşiktaşlılıkla uzaktan yakından bağdaşmaz” diye konuştu.

Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı olması yönünde gündeme gelen iddialara cevap vererek, şu ifadelere yer verdi:

"Böyle kurumlar, spor camiamız için çok değerli kurumlardır. Benim için onur verici bir durum. Fakat şuan ben Beşiktaş Kulübü’nün başkanıyım ve görevimin başında olmaya devam edeceğim. Buradan Beşiktaş taraftarına, beni eleştirenlere sesleniyorum. Gelsinler, onları birebir dinleyeceğim. Beşiktaş’a zara vermeyi bıraksınlar."

Kaynak: İHA