Sınırsız kelle paça karşılığında transfer oldu: "Hedefim beyti"

İzmir'de amatör spor kulüplerinden Karabağlar Spor Kulübü, genç kaleci Kenan Gürsen Saat (23) ile bir sezon sınır kelle paça çorba karşılığında anlaşma sağlayarak ilginç bir transfere imza attı.

Sabah'ta yer alan haber şöyle devam ediyor;

Amatör spor kulüplerinden Karabağlar Spor Kulübü, 23 yaşındaki Kenan Gürsen Saat ile görülmemiş bir transfere imza attı. Buna göre Saat, spor kulübüyle yaptığı anlaşma karşılığında bir sezon boyunda sınırsız kelle paça çorba içebilecek.

Spor kulübü başkanı Adem Kuzu'nun aynı zamanda restoranı olduğunu ve burada sık sık kelle paça çorba içtiğini belirten Saat, "Başkanımızın restoranına uzun zamandan beri gidiyordum. Orada sık sık kelle paça çorba içiyordum. Bu teklif de benden geldi. Bir sezon boyunca çalışmalarım karşılığında sınırsız kelle paça içeceğim. Transfer bence çok güzel oldu. Bu sene şampiyon olursak hedefim, beyti karşılığında yeni anlaşma imzalamak" dedi.