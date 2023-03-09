Futbolculara saldırı, 'Beyaz Toros’, 'Yeşil' pankartları: PFDK Bursaspor'un cezasını açıkladı

Bursaspor’un, 5 Mart’ta Amedspor’la kendi sahasında oynadığı maç öncesinde iki takımın futbolcuları arasında gerginlik çıktı. Karşılaşmanın başlamasının ardından, sahaya kurusıkı mermi ile kesici ve delici aletler, tüfek fişeği, maytap gibi cisimler atıldı. Bursaspor taraftarları, tribünde, 1990’lı yıllarda JİTEM ve faili meçhul cinayetlerle özdeşleşen ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım posteri açtı. Karşılaşma öncesinde de taraftarlar tarafından ırkçı çağrılarda bulunulurken polisin de Amedspor futbolcularına fiziki saldırıda bulunduğu iddia edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle Bursaspor'a 9 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

BURSASPOR'A 9 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA VE 326 BİN LİRA PARA CEZASI

Federasyondan yapılan açıklamada, PFDK'nin, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 25. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırladığı müsabakada çıkan olaylar nedeniyle Bursaspor'a 9 maç seyircisiz oynama cezası verdiği belirtildi.

Bursaspor'a, saha olayları ile talimatlara aykırı eylemi nedeniyle 8, çirkin ve kötü tezahüratın aynı sezonda 5. kez gerçekleştirildiği gerekçesiyle de 1 maç seyircisiz oynama cezası uygulandığı aktarıldı. Yeşil-beyazlı kulüp ayrıca, çeşitli gerekçelerle 326 bin lira para cezasına çarptırıldı.

PFDK, Corendon Alanyasporlu oyuncu Leroy Fer'e 2 resmi müsabakadan men cezası verirken, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı Beşiktaş'a 56 bin, Yukatel Kayserispor'a 28 bin lira para cezasına hükmetti.

Ayrıca, iki kulübün bazı taraftarlarının bir sonraki iç saha müsabakası için elektronik bilet kapsamındaki kartlarının da bloke edildiği açıklandı.

Kurul, Adana Demirspor'a ise çeşitli gerekçelerle toplam 128 bin lira para cezası uyguladı.