Jesus: 'Hala umudumuz var'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçının ardından, takımın kötü oynamadığını vurgulayarak, "İkinci maçta hala umudumuz var" dedi.

Jesus: 'Hala umudumuz var'

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda İspanyol ekibi Sevilla’ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Jorge Jesus, "Oynadığımız oyun ile skor gerçeği yansıtmıyor. Avrupa’da tecrübeli bir takıma karşı oynadık. İlk yarıda çok iyi oynadık ancak, girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Bu kadar çok pozisyona girip, değerlendiremediğiniz zaman kaybedersiniz. Rakibimiz girdikleri iki pozisyonu da değerlendirdi" diye konuştu.

"HALA UMUDUMUZ VAR"

Zorluk seviyesi yüksek maçlarda Fenerbahçe’nin kötü sonuçlar aldığıyla ilgili bir soru üzerine Portekizli teknik adam, şu an Sevilla maçını değerlendirebileceğini vurgulayarak, "Sevilla daha önce bu kupayı 6 defa kazandı. Sevilla’nın, bu turnuvadaki tarihi bizimle kıyaslanamaz. İkinci yarıda biri duran top sonrası konsantre eksikliğinden diğeri de seken toptan goller yedik. Avrupa’da oynamamış çok fazla oyuncumuz var ama performansımızın iyi olduğunu düşünüyorum. İkinci maçta hala umudumuz var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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