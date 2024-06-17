Belçika, Slovakya karşısında şok başlangıç yaşadı

Frankfurt Arena'da oynanan E Grubu mücadelesinde Slovakya, Belçika'yı 1-0 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı.

Belçika, Slovakya karşısında şok başlangıç yaşadı

Slovakya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ilk maçında Belçika'yı 1-0 yendi.

7. dakikada Slovakya öne geçti. Doku'nun soldan kendi ceza sahasına gönderdiği pas kısa düşünce araya Schranz girdi. Bu oyuncu, şut açısı bulamayınca meşin yuvarlağı topukla gerisindeki Kucka'ya bıraktı. Eski Trabzonsporlu futbolcu Kucka'nın şutunda, kaleci Casteels üzerine gelen topu güçlükle çeldi ancak ceza sahası içi sol çapraza düşen meşin yuvarlağı bir kez daha önünde bulan Schranz, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1

56. dakikada Belçika'da Lukaku'nun bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

86. dakikada Lukaku'nun golü bir kez daha VAR incelemesi sonucunda, golden önce Belçikalı futbolcunun elle oynadığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Büyük heyecana sahne olan maç Slovakya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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