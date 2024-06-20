Batshuayi Galatasaray'a transfer oldu, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı açıklama yaptı!

Fenerbahçe'de iki sezondur forma giyen Belçikalı golcü Michy Batshuayi, Galatasaray'ın sözleşme teklifini kabul etti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habere göre, Fenerbahçe'nin Belçikalı forvete 3 yıllık sözleşme, 1 milyon euro imza parası ve 3 milyon euro yıllık ücret önerdiğini söyledi. Sabuncuoğlu, Galatasaray’ın teklifinin ise 3 yıllık sözleşme, 3 milyon euro imza parası, 3 milyon euro yıllık ücret olduğunu ve yıldız oyuncunun temsilcisinin bu teklifi kabul ettiğini belirtti.

ACUN ILICALI'DAN BATSHUAYİ AÇIKLAMASI

Batshuayi'nin Galatasaray'ın teklifini kabul etmesi sonrası Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, teknik direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda Belçikalı forvet Michy Batshuayi’yle yola devam etmeme kararı aldıklarını söyledi.

Ilıcalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Hocamız Jose Mourinho ile yaptığımız toplantılarda santrfor konusunda başka bir yol haritası belirledik. Transfer çalışmalarımız ve görüşmelerimiz olumlu bir şekilde sürüyor. Taraftarlarımızın bunu da bilmesini istiyorum. Biz arzu etseydik Batshuayi'yi takımda tutardık. Taraftarımız sabırlı olsun ve bize güvenmeye devam etsin."

3 BÜYÜKLERİN GOLCÜSÜ BATSHUAYİ

Öte yandan Geçmişte Beşiktaş forması da giyen Batshuayi, Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray ile anlaşarak 3 büyük takımında formasını giymiş olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem