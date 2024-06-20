Filenin Efeleri'nde hayal kırıklığı: Son 10 maçın 9'unu kaybetti

Filenin Efeleri, bugün FIVB Milletler Ligi'nde Arjantin karşı 3-0 mağlup oldu. Milliler, 2024 Milletler Ligi'nde sahaya çıktığı son 10 maçın 9'unu kaybetti.

Filenin Efeleri'nde hayal kırıklığı: Son 10 maçın 9'unu kaybetti

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Slovenya'da düzenlenen üçüncü etabının ikinci maçında Arjantin'e 3-0 yenildi.

Filenin Efeleri, Milletler Ligi'ndeki 10'uncu maçında 9'uncu kez yenildi. Türkiye, yarın 21.30'da Sırbistan'la karşılaşacak.

Arjantin setleri 25-17, 25-18, 25-20 kazandı.

Kaynak: AA

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