Filenin Efeleri'nde hayal kırıklığı: Son 10 maçın 9'unu kaybetti
Filenin Efeleri, bugün FIVB Milletler Ligi'nde Arjantin karşı 3-0 mağlup oldu. Milliler, 2024 Milletler Ligi'nde sahaya çıktığı son 10 maçın 9'unu kaybetti.
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Slovenya'da düzenlenen üçüncü etabının ikinci maçında Arjantin'e 3-0 yenildi.
Filenin Efeleri, Milletler Ligi'ndeki 10'uncu maçında 9'uncu kez yenildi. Türkiye, yarın 21.30'da Sırbistan'la karşılaşacak.
Arjantin setleri 25-17, 25-18, 25-20 kazandı.
Kaynak: AA