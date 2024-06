Merih Demiral: Portekiz maçında elimizden gelenin en iyisini yapacağız

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü BVB Stadyumu’nda Portekiz ile karşılaşacak.

Bu zorlu müsabaka öncesi tecrübeli futbolcu Merih Demiral, milli takımın kamp yaptığı Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki kamp merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Ay-yıldızlı takımın Gürcistan galibiyetiyle Avrupa şampiyonasına çok iyi başlangıç yaptığını dile getirerek sözlerine başlayan Merih, “Hepimiz çok mutluyuz. Ortam gayet iyi. Antrenmanlarımız, tempo çok iyi. Oynayan ve oynamayan herkes çok iyi durumda. Şimdi önümüzde daha zorlu bir maç var, Portekiz maçı. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Gürcistan maçı gayet iyiydi. Bazı zamanlarda bazı zorluklar çektik ama üstesinden geldik. İkinci maçta daha iyi olacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

'DEFANS OLARAK İYİ İŞ ÇIKARDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Merih Demiral, Gürcistan mücadelesinde savunmada bazı pozisyonlar verildiğini ancak bunların büyütülecek şeyler olmadığını belirtti. 26 yaşındaki futbolcu, “Onlar da gayet iyi bir takım. Çok önemli oyuncuları vardı. Defans olarak iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Pozisyonalar verdik ama her maçta olacak şeyler. Çok büyütülecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki aramızda konuştuk. Maçtan hemen sonra hatta az önce de toplantı yaptık, pozisyonlar üzerine. Tabii ki geliştirmemiz gereken konular var, özellikle defansif anlamda. İkinci maçta daha iyi olacağına inanıyorum. Gürcistan çok geride beklediği için ve çok önemli oyuncuları olduğu için bazı pozisyonlar beklentimizin dışında gelişti. Gerekli analizi yaptık, çok daha iyi olacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

'TARAFTARLARIMIZIN VARLIĞIYLA GALİBİYET ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Portekiz karşılaşmasının her iki takım için de öneminden bahseden milli futbolcu, “Portekiz çok iyi bir takım. Hem tecrübeli hem iyi genç oyuncuları var. Biz şu an gayet iyi durumdayız. O yüzden bizim için de avantaj. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çünkü statta çok güzel atmosfer oluyor. Gurbetçi vatandaşlarımız bizi çok iyi destekliyor. Arkamızda onlar itici güç. Onların da varlığıyla birlikte galibiyet alacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

'ŞU AN GAYET İYİ DURUMDAYIZ'

2020 yılında düzenlenen turnuvada ilk Avrupa şampiyonası deneyimini yaşadığını aktaran Merih Demiral, o zamanki takım ile mevcut kadro arasındaki farklılıkları şöyle anlattı:

“Benim ikinci Avrupa şampiyonam. İlkine nazaran daha tecrübeliyim. Takım olarak da daha genç takımız. Yeni yeni isimler var. Her iki takım da farklı. O zamanki dinamikler çok daha farklıydı. O zaman kuvvet zamanıydı. Tribünlerde çok taraftarımız yoktu. Şu an çok daha farklı bir ortam var. Tabii ki çok farklılıklar var ama şu an gayet iyi durumdayız, o güne nazaran. Bizim için avantaj diyebilirim.”

