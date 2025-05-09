Başakşehir ile Fenerbahçe Karşı Karşıya: Zorlu Mücadelede İlk Gol Geldi
Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında RAMS Başakşehir evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. İşte mücadeleye dair tüm detaylar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaşıyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Portekizli Fabio Verissimo oldu.
İLK 11'LER
Rams Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Umut, Crespo, Kemen, Yusuf, Brnic, Piatek.
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Carlos, Kostic, Fred, İsmail, Amrabat, Tadic, Talisca, Dzeko.
CANLI | BAŞAKŞEHİR 0-1 FENERBAHÇE
44' GOL | İsmail Yüksek'in orta alandan sağ kanatta koşu yapan Mert Müldür'e verdiği pasta Mert, ceza sahası sağına girerek aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
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